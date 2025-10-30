«Ничего хорошего в этом нет»: как Россия ответит на возможные ядерные испытания США

Россия будет действовать по ситуации, если какая-то страна нарушит мораторий на ядерные испытания, завил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на слова Дональда Трампа о планах начать испытания, поскольку их проводят другие страны. Песков отметил, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» мораторий не нарушают, а о «других странах», испытывающих ядерное оружие, России неизвестно. Как в Москве оценили план Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Москва будет действовать по ситуации, если какие-то страны нарушат международный мораторий на проведение ядерных испытаний, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга. Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, который поручил Пентагону возобновить подобные испытания.

Песков назвал США суверенной страной, которая может принимать суверенные решения. Но он напомнил, что «если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации».

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, США не уведомляли Россию о планах возобновить испытания своего ядерного арсенала. Более того, Кремль не знает ни одной страны, которая сейчас бы занималась подобным.

«Буревестник» можно

Трамп в ночь на 30 октября заявил, что поручает начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами, которые реализуют такие программы, и сделать это немедленно. Решение Вашингтона прозвучало вскоре после заявления России об очередном этапе испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Песков подчеркнул, что испытания «Буревестника» не нарушают международный мораторий на ядерные испытания:

«Если каким-то образом [Трампом] имеется в виду испытание «Буревестника», то это не является ядерным испытанием ни коим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием».

Песков добавил, что испытания «Посейдона» тоже не могут трактоваться как ядерные, и выразил надежду, что администрация Трампа корректно донесла до президента информацию об этом.

Представитель Кремля также отказался считать, что Вашингтон и Москва начали новую гонку вооружений. «Все-таки нет», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Кроме этого, Песков прокомментировал возможные переговоры о ядерном разоружении:

«Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости ведения таких экспертных переговоров. Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени. Но вот те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся».

Испытания «Посейдона» и «Буревестника»



28 октября прошли испытания «Посейдона» — ракеты с ядерной энергоустановкой, которая намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат». По словам Путина, аналогов ей нет, ее никак нельзя перехватить. Ракета гарантировано нанесет серьезный ущерб, создав обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что ракета может вывести из строя «целые государства».Незадолго до этого испытали новую ракету «Буревестник». Путин отмечал, что эти технологии будут использовать не только в военной, но и в лунной программе, народном хозяйстве и для решения проблем энергообеспеченности Арктики.

«Это все было специально»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости заявил, что американские испытания ядерного оружия могут вернуть эпоху открытого противостояния с Россией.

«В конце концов мы жили в такой ситуации, когда было два блока, когда была холодная война. Ничего хорошего в этом нет, но и страшного особо ничего в этом нет. По крайней мере все понятно, без фальшивых улыбок, ненужных объятий и пакостей за спиной», — считает Картаполов.

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ, бывший член Совета Федерации РФ Андрей Климов в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что Трамп хотел напомнить, что «большая ядерная кнопка все еще у Вашингтона».

«Трамп хочет показать себя сильным международным лидером и главой Республиканской партии, который может обеспечить США светлое будущее», — сказал Климов.

По его словам, пока невозможно понять, собирается ли Вашингтон возобновить ядерные испытания боеприпасов или чего-то, что является носителем боеприпасов. «Это все было специально, чтобы поднять информационную волну», — считает экс-сенатор.

А первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что заявления Трампа лишь актуализирует задачи поиска новых мирных инициатив. По его мнению, необходимо возобновить систему контроля за ядерными вооружениями во избежание худших сценариев и мировой войны.

США не проводили испытаний ядерного оружия с 1992 года, соблюдая мораторий, хотя фактически это не было юридически обязательным, так как американский конгресс не ратифицировал договор. Конгрессвумен-демократ Дина Титус уже пообещала заблокировать решение Трампа о возобновлении испытаний в конгрессе. Американского президента также призвали вернуться к обсуждению ядерного разоружения.

В то же время The Wall Street Journal назвала заявление Трампа подарком России и Китаю, так как они также могут возобновить испытание своего оружия при нарушении моратория Вашингтоном.