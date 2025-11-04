На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков заявил, что Трамп не поздравил Путина с Днем народного единства

Песков: Трамп не поздравлял Путина с 4 ноября, протокол этого не предполагает
Evelyn Hockstein/Reuters

Лидеры некоторых государств поздравили президента РФ Владимира Путина с Днем народного единства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, это же не национальный праздник. По протоколу не предусмотрено. Некоторые страны направляли [поздравления]», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

При этом ряд государств направили поздравления Путину.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России»» от 29 декабря 2004 года.

4 ноября Путин вручал премии и госнаграды, церемония прошла в Кремле.

Премии президента России за вклад в укрепление единства российской нации за 2023-2025 годы получили Патриарх Кирилл, гендиректор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, ее заместитель Павел Дорошенко, ученый секретарь музея «Лудорвай» в Удмуртии Павел Орлов.

Ранее Путин отметил особый вклад каждого гражданина в развитие России.

