На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин отметил особый вклад каждого гражданина в развитие России

Путин: россияне мирным и ратным трудом защищают суверенитет страны
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор. По словам Путина, сегодня Россия сохраняет эти традиции, защищая свой суверенитет.

Также российский президент вручил в Кремле награды за вклад в укрепление единства нации за 2023-2025 годы.

На церемонии награждения в Кремле среди лауреатов премии числятся патриарх Кирилл, гендиректор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, ее заместитель Павел Дорошенко, ученый секретарь музея «Лудорвай» в Удмуртии Павел Орлов, замдиректора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и другие.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Путин вручил президенту Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, вдове писателя Наталии Солженицыной, а также своему спецпредставителю по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому.

День народного единства установлен в честь освобождения Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Ополчение под началом нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского объединило представителей разных сословий и народов ради спасения государственности.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами