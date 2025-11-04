Путин отметил особый вклад каждого гражданина в развитие России

Граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор. По словам Путина, сегодня Россия сохраняет эти традиции, защищая свой суверенитет.

Также российский президент вручил в Кремле награды за вклад в укрепление единства нации за 2023-2025 годы.

На церемонии награждения в Кремле среди лауреатов премии числятся патриарх Кирилл, гендиректор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, ее заместитель Павел Дорошенко, ученый секретарь музея «Лудорвай» в Удмуртии Павел Орлов, замдиректора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и другие.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Путин вручил президенту Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, вдове писателя Наталии Солженицыной, а также своему спецпредставителю по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому.

День народного единства установлен в честь освобождения Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Ополчение под началом нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского объединило представителей разных сословий и народов ради спасения государственности.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.