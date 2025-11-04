Россияне в 20-й раз отпразднуют День народного единства

4 ноября Россия отметит День народного единства — государственный праздник, который за два десятилетия стал одной из главных точек национальной идентичности и исторической памяти. Почему тема единения звучит особенно громко именно сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Что это за дата

Праздник установлен в честь освобождения Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Народное ополчение под началом нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского объединило представителей разных сословий и народов ради спасения государственности.

Смутное время стало переломным моментом для российского народа. Под лозунгом «Купно во едино», что значит «Вместе за одно» — зародилось осознание себя политической общностью. Перед лицом внешней угрозы общество ощутило единство, а не разделенность на сословия.

Именно это единение, проявившееся в боевом строю солевара и торговца Минина рядом с боярином и князем Пожарским, позволило изгнать захватчиков.

С тех пор русский народ вместе с другими народами России начал формирование политической общности, которая в вихре истории отстояла право быть суверенной цивилизацией со своими ценностями и видением будущего.

Поэтому День народного единства нередко называют «днем рождения» российской нации. Это символ того, что в единении — сила и гарантия непобедимости России.

Двадцать лет в современном календаре

С 2005 года по инициативе президента России Владимира Путина в календаре появился новый государственный праздник. За 20 лет он превратился в общенациональную традицию, а президент России стал ее главным носителем.

Ежегодное возложение главой государства цветов к памятнику Минину и Пожарскому — это глубоко символичный жест, напоминающий о непрерывной исторической связи поколений.

Владимир Путин последовательно укрепляет преемственную линию между подвигом народного ополчения 1612 года, Победой в Великой Отечественной войне и современными достижениями России, показывая, что защита Отечества, духовные традиции и историческая память — это те скрепы, которые позволяют России сохранять суверенитет и защищать свое будущее.

От ополчения к современности

Сегодня День народного единства символизирует реальную сплоченность страны вокруг курса президента и поддержки наших бойцов. Дух ополчения Минина и Пожарского будто ожил. Под сильным внешним давлением Запада общество проявило не напускную, а подлинную солидарность.

В мире, где многие государства раскачивает от внутренних конфликтов, в России связь народа и власти становится прочным фундаментом — и для побед на передовой, и для успехов в тылу.

Защита Родины стала общей целью миллионов. На передовой бойцы держатся как братья: доверяют друг другу без оговорок и делают невозможное. В тылу — тысячи незаметных подвигов: инженеры, рабочие, медики, волонтеры, военкоры, учителя, предприниматели, просто неравнодушные граждане — все действуют сообща.

Именно это чувство плеча, сопричастности к большому делу защиты Отечества делает нас сильными. В День народного единства оно вспыхивает особенно ярко: вся страна — от школьников до ветеранов — участвует в добрых делах, передает посылки на фронт, поддерживает семьи защитников.

Когда каждый ощущает личную ответственность за судьбу страны, рождается подлинное народное единство — то, которое не сломать ни санкциями, ни гибридными атаками.

За 20 лет День народного единства в российском обществе стал восприниматься как один из важнейших патриотических праздников. Ему посвящают культурные события, народные гуляния, общественные форумы и даже выходы компьютерных игр, связанных с событиями Смутного времени.

Вместе с этим формируется и твердая символическая основа: от знаменитого памятника Минину и Пожарскому на Красной площади до демонстрации национальных символов – флага и герба.

Это лучшее доказательство того, что праздник прижился в народе и будет сопровождать будущие поколения россиян.

Православие как часть памяти

Кроме того, в основе Дня народного единства лежит православие: Москва была освобождена ополченцами в День Казанской иконы Божией Матери. Это также стало для нашего народа важным вдохновляющим символом.

В 1612 году православие, его стержневая основа, помогло возродить Россию фактически из руин, отстоять государственность и суверенитет, создать мощное государство, ставшее одной из мировых держав.

Сегодня православие восстанавливает свою миссию как одну из основ нашего государства-цивилизации. Президент лично поддерживает эти процессы: после инаугурации в 2024 году он принял благословение патриарха Московского и всея Руси, как это делали правители России.

Поэтому неудивительно, что в День народного единства граждане обращаются к религии, ее символам и обрядам. Крестные ходы в этот праздник стали трендом во многих регионах: людям важно продемонстрировать свое сплочение вокруг страны и ее национального лидера.

Единство как практический ресурс страны

День народного единства — не просто выходной в начале ноября. Это напоминание о том, что историческая преемственность, государственная ответственность и готовность к взаимной поддержке — не абстрактные слова, а практический ресурс страны. И пока общество сохраняет это чувство плеча, у него есть главный ответ на любые вызовы — единство.