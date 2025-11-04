На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин в День народного единства вручил награды в Кремле

Президент Путин в Кремле вручил госнаграды в День народного единства
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Кремле президент России Владимир Путин вручил премии и госнаграды. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Премии президента России за вклад в укрепление единства российской нации за 2023-2025 годы получили Патриарх Кирилл, гендиректор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, ее заместитель Павел Дорошенко, ученый секретарь музея «Лудорвай» в Удмуртии Павел Орлов, замдиректора ООО «Открытия» Анна Габдуллина, а также замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоились президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова писателя Наталия Солженицына, а также спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Медаль Пушкина вручена послу ОАЭ в России Мухаммеду Ахмеду аль-Джаберу, а орден Дружбы из рук главы государства получили иностранцы, в частности журналист Элизео Бертолази, представители Израиля и Шри-Ланки, а немецкий пианист Юстус Франц получил благодарность президента.

До этого Владимир Путин заявил, что граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден 29 декабря 2004 года.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

