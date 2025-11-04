На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В мероприятии, приуроченном ко в Дню народного единства, приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, XXIV Пандито Хамбо-лама - глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, главный раввин России Берл Лазар, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий и другие представители религиозных конфессий.

4 ноября масштабный флешмоб, посвященный Дню народного единства, прошел в международном детском центре «Артек». В рамках акции участники 12-й смены «Россия — Родина моя» станцевали под народную песню «Порушка-Параня», которая уже много лет является неофициальным гимном дружбы в лагере.

По словам организаторов, главной целью флешмоба было воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданской ответственности.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами