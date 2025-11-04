Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В мероприятии, приуроченном ко в Дню народного единства, приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, XXIV Пандито Хамбо-лама - глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, главный раввин России Берл Лазар, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий и другие представители религиозных конфессий.

4 ноября масштабный флешмоб, посвященный Дню народного единства, прошел в международном детском центре «Артек». В рамках акции участники 12-й смены «Россия — Родина моя» станцевали под народную песню «Порушка-Параня», которая уже много лет является неофициальным гимном дружбы в лагере.

По словам организаторов, главной целью флешмоба было воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданской ответственности.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства.