Артековцы провели флешмоб в честь Дня народного единства

В «Артеке» к флешмобу ко Дню народного единства присоединились более 500 детей
Telegram-канал МДЦ «АРТЕК»

В международном детском центре «Артек» прошел масштабный флешмоб, посвященный Дню народного единства. Участие в нем приняли более 500 детей из разных регионов России, сообщается в Telegram-канале «Артека».

Уточняется, что в рамках акции участники 12-й смены «Россия — Родина моя» станцевали под народную песню «Порушка-Параня», которая уже много лет является неофициальным гимном дружбы в «Артеке», традиционный танец центра на главной площадке лагеря.

По словам организаторов, главной целью флешмоба было воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданской ответственности.

