Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства

Патриарх Кирилл поздравил президента России с Днем народного единства, выразив ему признательность за внимание к служению церкви. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Председатель РПЦ отметил, что этот праздник напоминает о великой силе любви к Родине, о сплоченности и солидарности, благодаря которым российский народ в переломный момент истории страны смог отстоять ее свободу и суверенитет.

Подвиг, совершенный русскими людьми в XVII веке, и доныне остается высоким нравственным ориентиром, призывающим современных россиян хранить верность идеалам милосердия и мира, добра и справедливости, помогающим преодолевать любые трудности и испытания, вдохновляющим на созидание могущественного и процветающего государства, говорится в телеграмме.

Патриарх Кирилл также выразил признательность Путину за внимание к служению РПЦ, к нуждам миллионов верующих людей.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.