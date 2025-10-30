В России рассказали, какие именно ядерные испытания имел в виду Трамп

Заявление американского президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний свидетельствует о том, что Штаты приступили к модернизации своей ядерной триады. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Штаты стоят перед очень сложной проблемой модернизации своей ядерной триады. Это осуществляется довольно медленно, оценка модернизации рассчитана примерно на десять лет и связана с огромными затратами бюджета. Сегодня речь идет об испытаниях, которые не связаны с увеличением мощности заряда, а, наоборот, с понижением порога применения ядерного оружия. То есть США хотят использовать заряды малой и сверхмалой мощности», — заявил американист.

Практически это заявление также сигнализирует о том, что Трамп хочет отказаться от концепции договора об ограничении стратегических вооружений с Россией, но вместо этого он предлагает новый трехсторонний формат, считает Васильев.

«После встречи с Си Цзиньпином Трамп вроде бы заявил, что договорился о новом формате трехстороннего стратегического сдерживания. Однако в этом есть одна большая проблема, которую я лично для себя пока не могу объяснить, на каких условиях будет строиться новый договор. Будет очень сложно сформулировать равноправный трехсторонний договор», — заключил политолог.

На странице в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству войны (Пентагону) начать испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

