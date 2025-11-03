На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали одно решение Путина, которое сделает мир стабильнее

Риттер: «Буревестник» и «Посейдон» в будущем сделают мир стабильнее
РИА Новости

Российские ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» смогут принести миру стабильность в будущем. Об этом РИА Новости заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«В долгосрочной перспективе эти системы из-за самого факта своего существования могут в самом деле привнести некую стабильность в обсуждения (об оружии – «Газета.Ru»)», — отметил он.

В будущей системе контроля над вооружениями, считает Риттер, необходимо будет отталкиваться не от теории, а от действительности.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю снаряд потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Спустя три дня глава государства встретился с российскими бойцами, проходящими лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. Путин рассказал им, что РФ провела испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность данной торпеды превышает мощность ракеты «Сармат», при этом способов его перехвата в настоящее время не существует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев предупредил, что поставка «Томагавков» Украине может кончиться плохо.

