Медведев предупредил, что поставка «Томагавков» Украине может кончиться плохо

Медведев: поставка Tomahawk Украине ударит прежде всего по Трампу
Екатерина Штукина/РИА Новости

Возможная поставка ракет Tomahawk Украине может закончиться плохо для всех, в первую очередь для самого президента США Дональда Трампа. Об этом зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, если американский лидер действительно намерен поставить эти ракеты, то такое решение окажется опасным для всех сторон конфликта и может особенно плохо сказаться на репутации и положеннии Трампа. Медведев отметил, что, по его оценке, отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно, и при пуске таких вооружений именно Соединенные Штаты, а не украинская сторона, будут их применять — то есть фактически ответственность лежит на Вашингтоне.

Бывший глава правительства также рассказал, что по его замыслу пуск ракет вызвал бы непростую дилемму для России в том, как на это реагировать. При этом он выразил надежду, что речь идет лишь о пустых угрозах и политической риторике, высказав ироничное замечание в адрес тех, кто, по его мнению, подогревает ситуацию резкими заявлениями и демонстративными шагами.

7 октября американский лидер Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

За два дня до этого Путин предупредил, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее в Кремле заявили о «крайней обеспокоенности» темой поставок Украине Tomahawk.

