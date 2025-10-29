«Противоядия и аналогов нет». Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон»

Россия накануне провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, сообщил Владимир Путин. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам президента, нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

28 октября Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон», заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

Впервые удалось <...> запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени», — рассказал глава государства.

По его словам, это огромный успех.

О «Посейдоне»

«Посейдон» с ядерной энергоустановкой намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», указал Путин в беседе с военными.

«Мощность [безэкипажного подводного аппарата с ядерной установкой] «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты <...> «Сармат». Такой [ракеты] в мире нет, как «Сармат» <...> Скоро появится на дежурстве», — пояснил президент.

У «Посейдона» также нет аналогов по скоростям и глубинам движения, и способов перехвата такого аппарата не существует, подчеркнул Путин. Реактор подводного аппарата в 100 раз меньше.

Обращаясь к военнослужащим, глава государства подчеркнул, что им важно знать о том, какие перспективные разработки вооружений есть у России.

«Вы воюете на фронте, жизнью рискуете. И, конечно, думаете <...> насколько она (Россия. — «Газета.Ru») в состоянии будет дальше идти вперед, укреплять свою обороноспособность и вообще в целом укрепляться. Ну вот это тоже такие элементы, связанные с этой работой», — подчеркнул Путин.

Впервые о разработке этого беспилотного аппарата президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. «Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое название НАТО — Kanyon. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

По данным из открытых источников, длина «Посейдона» — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил уверенность, что ни у одной страны в мире сейчас нет аналогов нового российского оружия «Посейдон».

«Это действительно очень мощная ветвь оружия, которое способно выводить из строя или из войны целые государства. Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет. Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет», – сказал он в беседе с SHOT.

О «Буревестнике»

Путин также рассказал о «безусловных преимуществах» новой ракеты «Буревестник». «Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали», – отметил Путин, рассказывая о недавних испытаниях «Буревестника».

Ядерные технологии, задействованные в «Буревестнике», будут использовать в лунной программе и народном хозяйстве, в том числе их можно использовать для решения проблем энергообеспеченности Арктики, указал президент. Сейчас эти технологии уже применяются в космических программах.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что испытания «Буревестника» с ядерным реактивным двигателем прошли 21 октября. Ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. По информации Reuters, запуск проходил на архипелаге Новая Земля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «Буревестник» «ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России». «Это оружие является гарантом права на справедливость в целом мире», — заключил он.