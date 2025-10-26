На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин объявил о завершении испытаний ядерной ракеты «Буревестник»

Испытания российских ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник» завершены. Об этом заявил президент России Владимир Путин совещание с начальником Генштаба Валерией Герасимовым и командующими группировками армий, передает РИА Новости.

По словам Герасимова, испытания прошли 21 октября. Тогда ракета пролетела 14 тысяч километров, однако это не предел, подчеркнул глава Генштаба. Кроме того, по словам Герасимова, «Буревестник» продемонстрировал возможности обхода систем противоракетной обороны.

О том, что Путин словами о новом оружии мог анонсировать демонстрацию ракеты «Буревестник», говорил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, «Буревестник» относится к категории оружия «Судного дня», поскольку его применение возможно только в случае глобальной ядерной войны.

10 октября президент РФ в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Он заявил, что выпуск оружия был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

На этом фоне китайское издание Sohu обращало внимание способность «Буревестника» кардинально изменить баланс сил в мире.

Ранее Медведев предупредил, что поставка «Томагавков» Украине может кончиться плохо.

СВО: последние новости
