Путин обсудил экологические вопросы со спецпредставителем по климату

Путин провел встречу с его спецпредставителем по вопросам климата Эдельгериевым

Глава РФ Владимир Путин провел встречу со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Тема встречи – международное регулирование использования водных ресурсов», — говорится в пресс-релизе канцелярии президента.

В ходе беседы Путин подчеркнул важность построения диалога с партнерами по экологической повестке с учетом российских интересов.

В июне текущего года президент России в ходе встречи с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым заявил, что последовательность и дисциплина являются важными для защиты окружающей среды, в этом деле не бывает благоприятных условий и времен.

Незадолго до этого российский лидер распорядился подготовить предложения, направленные на введение запрета на использование пластиковой посуды и упаковки в пределах Байкальской природной территории в рамках реализации мер по охране озера Байкал.

Ранее в России предложили создать экологический кодекс.