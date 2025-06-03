Путин рассказал, что важно в защите природы

Путин: в защите природы важна последовательность, благоприятных времен не бывает

Последовательность и дисциплина являются важными для защиты окружающей среды, в этом деле не бывает благоприятных условий и времен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, его слова приводит ТАСС.

«Здесь нужны последовательные действия со стороны государства ну и, естественно, дисциплина со стороны тех, кто занимается той или иной деятельностью, связанной с загрязнением окружающей среды, с тем чтобы минимизировать эти последствия», — сказал глава государства.

3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни планов организовать телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана нет. Он добавил, что контакт лидеров государств возможно организовать по необходимости.

То же самое Песков сказал и по поводу звонка главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее стало известно о недовольстве Трампа ходом переговоров по Украине.