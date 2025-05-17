Путин поручил постепенно запретить пластиковую посуду и упаковку на Байкале

Путин поручил представить предложения о запрете на пластиковую посуду на Байкале

В рамках реализации мер по охране озера Байкал, президент России Владимир Путин распорядился подготовить предложения, направленные на введение запрета на использование пластиковой посуды и упаковки в данном регионе. Данное поручение содержится в перечне задач, сформулированных по результатам совещания с членами правительства РФ.

Документ предписывает представить предложения о постепенном введении запрета на использование посуды и упаковки из материалов, не поддающихся компостированию, в пределах Байкальской природной территории.

Кроме того, поручено рассмотреть возможность нанесения на пластиковые изделия специальной маркировки, предупреждающей о потенциальном вреде, наносимом озеру Байкал.

В апреле текущего года сообщалось, что под толщей льда озера Байкал был зафиксирован выброс около четырех тонн нефти. Специалисты Байкальского музея подчеркивают, что данное природное явление не является следствием промышленной добычи нефти. Этот уникальный случай представляет большой интерес для научного сообщества и изучается в целях получения более глубокого понимания геологических процессов, происходящих в регионе, а также воздействия на экосистему Байкала.

Ранее Путин рассказал об усилиях правительства РФ по защите экологии.