В России предложили создать экологический кодекс

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе встречи в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным предложила ему создать Экологический кодекс страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению (председателя Совфеда) Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила Невском экологическом форуме, о создании и обсуждении Экологического кодекса», — сказала глава ведомства.

По словам Радионовой, Росприроднадзор планирует принять участие в создании этого документа.

В прошлый раз президент России встречался с главой ведомства в январе прошлого года. Тогда Радионова рассказа Путину об итогах федеральных проектов в области экологии, а также об охране краснокнижных животных.

В конце сентября этого года глава государства сообщил, что популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается. Путин отметил, что приумножение численности тигров стало возможно благодаря подвижнической и кропотливой работе по сохранению ареала их проживания и повышения уровня экологической культуры в обществе.

Ранее во Владивостоке открыли мурал с изображением Путина и амурского тигра.

