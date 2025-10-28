На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко допустил, что позиция США по Украине и России может быть спектаклем

Лукашенко: позиция США по урегулированию на Украине может оказаться спектаклем
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Позиция США по урегулированию конфликта на Украине может оказаться спектаклем. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, передает ТАСС.

«Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту — это тоже разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом все больше и больше говорят», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что конфликт должен быть урегулирован «как положено». По его словам, игр в подобной ситуации быть не может.

22 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что антироссийские санкции будут значительно усилены. Также глава ведомства рассказал, что американский президент Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Позднее глава Белого дома сообщил, что отменил очную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

Ранее в США назвали главную причину изменений позиции Трампа по Украине.

