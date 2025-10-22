Глава минфина США рассказал о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом в интервью Fox News рассказал глава американского минфина Скотт Бессент.

По его словам, Трамп разочарован тем, на какой стадии сегодня находятся переговоры.

22 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, однако не на условиях передачи России еще не освобожденных ею территорий.

При этом до этого Зеленский сообщал, что Украина и европейские страны готовятся подписать оборонное соглашение, которое будет содержать новые принципы сотрудничества.

На таком фоне во вторник, 21 октября, Владимир Зеленский вновь предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта с последующими переговорами. По его словам, нынешняя линия боевого соприкосновения может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта.

