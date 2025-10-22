На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава минфина США рассказал о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине

Бессент: Трамп разочарован статусом переговоров по урегулированию на Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент США Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом в интервью Fox News рассказал глава американского минфина Скотт Бессент.

По его словам, Трамп разочарован тем, на какой стадии сегодня находятся переговоры.

22 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, однако не на условиях передачи России еще не освобожденных ею территорий.

При этом до этого Зеленский сообщал, что Украина и европейские страны готовятся подписать оборонное соглашение, которое будет содержать новые принципы сотрудничества.

На таком фоне во вторник, 21 октября, Владимир Зеленский вновь предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта с последующими переговорами. По его словам, нынешняя линия боевого соприкосновения может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта.

Ранее Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине.

Переговоры о мире на Украине
