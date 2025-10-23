Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам Трампа, ему «показалось это неправильным».

«Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», — заявил Трамп.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нет никаких сомнений в том, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, вопрос лишь в ее сроках.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести саммит с участием лидеров РФ и США на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Ранее в МИД Венгрии выразили надежду на то, что Путин и Трамп проведут переговоры в Будапеште.