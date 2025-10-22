Глава минфина США анонсировал усиление санкций против России

Глава министерства финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в скором времени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций против России», — сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

Накануне спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы в конгрессе «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения жестких санкций против России. При этом он добавил, что такой законопроект едва ли будет принят во время шатдауна.

В свою очередь лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн подчеркнул, что законопроект о санкциях против РФ зависит от президента США Дональда Трампа.

Ранее комитет сената США одобрил три законопроекта против России.