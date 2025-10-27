В США назвали главную причину изменений позиции Трампа по Украине

Постоянные изменения позиции президента США Дональда Трампа по Украине можно объяснить тем, что ему все равно, как закончится этот конфликт. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в НАТО Иво Даалдер в комментарии The New York Times.
«Его не волнует, как именно она закончится и к каким последствиям это приведет. Важно лишь, чтобы она закончилась и подкрепила его претензии на Нобелевскую премию мира», — сказал он.
22 октября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в скором времени. Также чиновник рассказал, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.
Позднее президент США сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.
