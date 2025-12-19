Стало известно, на сколько вопросов ответил Путин в ходе прямой линии

Путин на прямой линии ответил на более чем 80 вопросов

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии успел ответить на более чем 80 вопросов.

Глава российского государства ответил на вопросы, которые касались урегулирования военного конфликта на Украине, проблем российских военнослужащих и их семей, экономически, демографии, социальных проблем и других актуальных тем.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и российских граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин признался, что влюблен.