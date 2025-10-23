На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае высказались о последствиях давления на Путина

МИД КНР: давление на Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Давление на президента России Владимира Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос журналистки о том, может ли председатель КНР Си Цзиньпин «значительно повлиять на Путина», приводя цитату американского лидера Дональда Трампа.

«Диалог и переговоры — единственный возможный путь к урегулированию кризиса на Украине», — заявил он.

По словам дипломата, принуждение и давление не способны решить проблему.

До этого сообщалось, что Евросоюз 23 октября одобрит введение нового пакета санкций против России, который включает стратегию по отказу от российского СПГ.

Как пишет Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее профессор раскрыл стратегию ЕС после отмены встречи Путина и Трампа.

Санкции против России
