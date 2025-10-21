WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что ему не интересен территориальный вопрос

WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что приоритет — прекращение огня, а не территории

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказался смотреть на карты поля боя, привезенные делегацией Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских, европейских и украинских чиновников.

Кроме того, глава Белого дома заявил Зеленскому, что его приоритетом является «прекращение войны». По данным издания, американский президент дал понять, что его не интересует в каком-либо исходе вопрос территорий.

Трамп также сказал украинскому лидеру, что Киеву не стоит рассчитывать на получение дальнобойных ракет Tomahawk.

Тем временем член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что Зеленский попытается сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.

21 октября телеканал CNN передавал, что в Белом доме после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио посчитали, что Россия якобы «недостаточно продвинулась» от своего «максималистского курса» по Украине.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее в МИД России прокомментировали «перенос» встречи Лаврова и Рубио.