СМИ: в США считают, что Россия не готова к уступкам по Украине

CNN: после разговора Лаврова и Рубио в США заявили, что РФ не идет на уступки

В Белом доме после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио посчитали, что Россия якобы «недостаточно продвинулась» от своего «максималистского курса» по Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

«Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что после телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса. По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе», — говорится в сообщении телеканала.

Утром 21 октября CNN сообщил, что встреча Лаврова и Рубио по Украине отложена.

20 октября Лавров провел телефонный разговор с Рубио. По информации внешнеполитического ведомства России, дипломаты в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги «в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

Ранее в МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии.