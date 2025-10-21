В Европе заявили, что Зеленский хочет сорвать встречу Путина и Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский попытается сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Об этом в соцсети X написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как они сделали в 2022 году? C наибольшей вероятностью», — подчеркнул он.

21 октября телеканал CNN передавал, что в Белом доме после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио посчитали, что Россия якобы «недостаточно продвинулась» от своего «максималистского курса» по Украине.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее в МИД России прокомментировали «перенос» встречи Лаврова и Рубио.