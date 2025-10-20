В Кремле объяснили выбор Будапешта в качестве места встречи Путина с Трампом

Песков: выбор Венгрии в качестве места встречи Путина с Трампом связан с Орбаном

Выбор Будапешта в качестве места проведения возможных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом обусловлен теплыми и конструктивными отношениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«С Орбаном достаточно теплые отношения у Трампа и весьма конструктивные отношения у Путина — это способствует пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора», — сказал представитель Кремля.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии создан оргкомитет.

По словам Трампа, американскую делегацию возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров и сообщил, что Рубио и Сергей Лавров в ближайшие дни постараются согласовать оставшиеся вопросы. Российская сторона также подтвердила начало организационных мероприятий.

Предыдущие переговоры президентов состоялись в августе на Аляске и были посвящены поиску путей прекращения конфликта на Украине, однако тогда заметного прогресса достичь не удалось.

Ранее в Венгрии заявили, что сделают все возможное для успешной встречи Путина и Трампа.