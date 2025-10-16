Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Fox News сообщает об окончании телефонного разговора Путина с Трампом

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Вечером в четверг Трамп в социальной сети Truth Social заявил о начале большого телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Беседа двух политиков проходит в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.

Несколько дней назад газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Путин завершит конфликт на Украине.