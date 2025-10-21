В МИД России прокомментировали «перенос» встречи Лаврова и Рубио

Рябков о переносе встречи Лаврова и Рубио: ее место и дата не были согласованы

Дата встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио еще не была согласована. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, передает РИА Новости.

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал Рябков, отметив, что идея этой встречи существует.

Он добавил, что значимость соответствующего мероприятия высока и требует подготовки, чем и занимаются МИД РФ и Госдеп США.

Как сообщал телеканал CNN, после телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица США посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса в украинском вопросе. На фоне этого их встреча якобы «была отложена на неопределенный срок». При этом, по данным CNN, Рубио и Лавров могут провести еще один телефонный разговор на этой неделе.

