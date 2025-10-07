Стала известна тема совещания Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил с ними вопросы обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее информации, в заседании поучаствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в день своего рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Ранее Путин рассказал, что является основой безопасности России.