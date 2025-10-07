На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна тема совещания Путина с Совбезом

Путин обсудил с Совбезом безопасность объектов информационной инфраструктуры
true
true
true

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил с ними вопросы обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее информации, в заседании поучаствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в день своего рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Ранее Путин рассказал, что является основой безопасности России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами