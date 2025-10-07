На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали о рабочих планах Путина в день рождения

Песков: Путин проведет день рождения на совещаниях и телефонных контактах
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Завтра во второй половине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, с рабочей повесткой дня», — заявил он.

Песков допустил, что у российского лидера могут быть личные планы, помимо рабочих задач.

На данный момент Путина уже успели поздравить президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Президент РФ отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году ему исполнится 73 года.

Прошлый день рождения Путин также провел за работой. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее Песков рассказал, кто поздравит Путина в день его рождения.

