Путин рассказал, что является основой безопасности России

Экономический суверенитет является фундаментом всех других форм суверенитета России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов, подчеркнув роль бизнеса в укреплении промышленного, технологического и финансового потенциала страны, передает РИА Новости.

Путин отметил, что молодые предприниматели и бизнес-сообщество внесли значительный вклад в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса и развитие современных сервисов. Эти достижения, по его словам, стали основой для укрепления независимости России в ключевых сферах.

«Без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет. Это фундамент, на котором все стоит», — подчеркнул президент.

Также Путин в ходе мероприятия отметил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок по принуждению элит стран Запада.

В марте российский президент заявил, что защита прав предпринимателей — это важнейший вопрос для развития России и укрепления экономического суверенитета.

Ранее в Госдуме посоветовали Трампу «прикусить язык» после слов о Путине.