Путин провел совещание с членами Совбеза

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что в мероприятии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Незадолго до этого пресс-секретарь главы государства рассказал, что Путин провел свой день рождения в родном Санкт-Петербурге. В первой половине дня глава государства совершил визит в Петропавловский собор, расположенный в Петропавловской крепости. Кроме того, Песков уточнил: 7 октября состоялось совещание, во время которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск доложили президенту в деталях об оперативной обстановке на фронтах.

22 сентября Владимир Путин также провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина и лидеров СНГ в Петербурге.

