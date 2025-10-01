Путин провел с Совбезом РФ совещание по информационной безопасности

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности страны вопросы, связанные с повышением информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемые коллеги, добрый день. Мы обсудим с вами сегодня некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, отдельные аспекты этой проблемы», — сказал глава государства в начале встречи.

В совещании приняли участие председатель российского правительства Михаил Мишустин, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин и заместитель главы Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Также к работе подключились руководитель администрации президента Антон Вайно, министры внутренних дел и обороны Владимир Колокольцев и Андрей Белоусов, директора Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки Алексей Бортников и Сергей Нарышкин. Присутствовал и специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«С докладом выступил приглашенный на встречу заместитель председателя правительства Виталий Савельев», — подчеркивается в заявлении.

