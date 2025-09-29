На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Путин подписал указ о выходе России из конвенции по предупреждению пыток
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Документ обнародован на официальном портале опубликования правовой информации.

В документе говорится, что действующим законом денонсируется Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Законопроект о денонсации документа внес в нижнюю палату парламента российский лидер 8 сентября. Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который Россия не денонсировала.

Проект закона был принят Госдумой 17 сентября.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявлял, что данное решение во многом носит «технический характер», потому что Россия вышла из Совета Европы после начала конфликта с Украиной.

Ранее в Госдуме заявили, что в России действуют европейские нормы по правам человека.

