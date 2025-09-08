На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД РФ внесли проект денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Путин внес в ГД проект денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток
Максим Блинов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

«Проектом федерального закона предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток <...> и протоколы №1 и №2 к ней, подписанные от имени Российской Федерации 28 февраля 1996 года в городе Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В базе данных уточняется, что 8 сентября документ был зарегистрирован и направлен председателю ГД.

25 августа правительство РФ направило главе государства на рассмотрение инициативу о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Страна присоединилась к этой конвенции, находясь в составе Совета Европе. В соответствии с документом, именно Совет Европы функционировал в качестве надзорного комитета.

Позже ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета ГД по безопасности Андрей Луговой. Как он сказал, предложение кабинета министров во многом носит «технический характер». Причина заключается в том, что РФ вышла из Совета Европы после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток не несет ущерба россиянам.

