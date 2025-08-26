В Госдуме объяснили, зачем Россия выходит из конвенции против пыток

Предложение кабмина денонсировать Европейскую конвенцию против пыток во многом носит «технический характер», потому что Россия вышла из Совета Европы после начала военной операции на Украине, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.

«С 1996 года мы были в Совете Европы, а в 2022 году, после начала специальной военной операции, вышли оттуда — в качестве ответной меры на заявления и действия ЕС по отношению к России. Офисы Совета Европы были закрыты в Москве, Россия закрыла свои представительства при организации в Страсбурге. Мы приняли законы, где у нас, в первую очередь — верховенство законов российских над любыми европейскими, связанными с различными организациями», — сказал он.

Луговой рассказал, что конвенция позволяла иностранцам оценивать состояние людей под стражей. Сейчас это невозможно, считает он.

«По конвенции против пыток делегациям комитета разрешено было посещать: места заключения под стражей, полицейские участки, лечебные учреждения закрытого типа – оценивать, в каких условиях содержат людей. К нам вряд ли может кто теперь приехать что-то оценивать, хотя юридически возможность оставалась. Поэтому предложено кабмином денонсировать европейскую конвенцию против пыток. В ЕСПЧ периодически появляются какие-то обвинительные решения в адрес России, которые мы, конечно, считаем ничтожными. Более того, мы видим, что у Совета Европы — двойные стандарты», — сказал он.

Луговой считает, что у ЕСПЧ существуют двойные стандарты, поэтому России участие в этих договорах не нужно.

«То, что творят с нашими военнослужащими в плену укронацисты — всем известно, никакой реакции на это нет. Зачем же мы будем состоять в какой-то организации или участвовать в каких-то договорах? Которые имеют неоднозначный и, значит, двойной характер. Да еще не выполняются [обязательства] тогда, когда речь идет о российских гражданах», — заключил депутат.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление 25 августа. В нем правительство предложило президенту Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Ранее в Совфеде отвергли решение ЕСПЧ по делу Boeing MH17.