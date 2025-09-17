Госдума приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Об этом сообщил ТАСС.

Соответствующий проект закона был принят на пленарном заседании.

Законопроект о денонсации документа внес в нижнюю палату парламента российский президент Владимир Путин 8 сентября. Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который Россия не денонсировала.

Россия ратифицировала конвенцию в 1998 году, однако в августе 2025 года правительство предложило денонсировать ее из-за критики работы ЕКПП.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявлял, что данное решение во многом носит «технический характер», потому что Россия вышла из Совета Европы после начала конфликта с Украиной.

Ранее в Госдуме допустили, что Россия заключит новую конвенцию против пыток со странами БРИКС.