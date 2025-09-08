На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что в России действуют европейские нормы по правам человека

Депутат Слуцкий: Россия продолжит взаимодействие по теме пыток по линии ООН
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции против пыток. В случае выхода из договора соблюдение прав человека в России не пострадает, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Проект по денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток обусловлен выходом России из Совета Европы и дискриминацией нашей страны в Европейском комитете по предупреждении пыток, где заблокировано участие российского представителя. Однако в случае денонсации соблюдение прав человека в России никоим образом не пострадает. За годы членства (1996-2022) нашей страны в СЕ все нормы различного рода европейских конвенций давно имплементированы в национальное законодательство», — сказал он.

По словам Слуцкого, помимо конвенции о запрете пыток в России действует институт уполномоченного по правам человека.

«А в УК РФ, в частности, в полной мере предусмотрено наказание за истязание и различные виды насильственных действий. Что касается международного уровня — Россия продолжает активно взаимодействовать по линии Комитета ООН против пыток и придерживаться норм международной конвенции от 10 декабря 1984 года», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В конце августа вышло соответствующее распоряжение правительства – о предложении президенту выйти из конвенции.

В рамках договора между странами-участницами делегации комитета посещали тюрьмы, психбольницы и режимные учреждения и следили за условиями, в которых содержатся люди.

Ранее Миронов заявил, что ситуация с правами человека в России хуже не станет.

