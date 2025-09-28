На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии

Филиппо: ЕС открыто вмешивается в молдавские выборы, перекладывая вину на Россию
Vladislav Culiomza/Reuters

Европейские СМИ говорят о якобы российском вмешательстве в парламентские выборы в Молдавии, однако реальное вмешательство происходит именно со стороны ЕС. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Политик указал на то, что СМИ намеренно транслируют то, что эти выборы в Молдавии «стали жертвой российского вмешательства». По его словам, это является способом заранее оспорить результат, если партия президента Майи Санду проиграет.

«Но правда заключается в обратном: в этих выборах было огромное вмешательство со стороны европейцев!» — написал Филиппо.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как и глава Европейского совета Антониу Кошта регулярно посещали Молдавию в преддверии выборов. Отдельно Филиппо упомянул об участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска в митинге по случаю Дня независимости Молдавии.

«Представьте, если бы [президент РФ Владимир] Путин сделал то же самое!» — написал политик.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Майя Санду заявила о вмешательстве в избирательный процесс и не исключила, что результаты выборов могут быть аннулированы. Она также сообщила гражданам о коррупции на парламентских выборах и купленных голосах.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти республики готовятся аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Он подчеркнул, что оппозиция не позволит им это сделать.

Ранее молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах.

