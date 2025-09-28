На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Санду заявила о купленных голосах на выборах в Молдавии

Санду в обращении к гражданам Молдавии заявила о коррупции на выборах
Zak Bennett/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о коррупции на парламентских выборах в республике. После посещения избирательного участка она призвала граждан проголосовать, чтобы они «решили судьбу страны», а не купленные голоса, пишет ТАСС.

«Давайте покажем миру, что Республика Молдова — это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (€20. — «Газета.Ru»), ни за €400», — сказала Санду.

Она отметила, что на различные методы вмешательства в выборы Молдавии, в том числе подкуп избирателей, было потрачено €100 млн. По словам Санду, молодых людей обучают для дестабилизации обстановки в стране. Президент Молдавии подчеркнула, что вся эта информация предоставлена правоохранительными органами.

До этого Майя Санду не исключила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы из-за якобы вмешательств в избирательный процесс.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы, которые могут повлиять на планы Санду на дальнейшее сближение с ЕС. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика, а в самой стране прошла череда задержаний оппозиционеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах.

Выборы в Молдавии — 2025
