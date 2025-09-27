«Пожар по всей стране». Приведут ли выборы в Молдавии к скандалам и протестам

В это воскресенье, 28 сентября, в Молдавии состоятся выборы в парламент страны, которые могут повлиять на планы президента Майи Санду о дальнейшем сближении с Евросоюзом. Правительство уже неоднократно обвинило Россию в попытках вмешаться в предвыборный процесс, а в самой стране прошла череда задержаний и арестов представителей оппозиции. Почему предстоящие выборы важны и стоит ли ожидать протестов после голосования — в материале «Газеты.Ru».

28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы, которые могут стать определяющими в плане дальнейшего сотрудничества страны с Европейским союзом. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Президент страны Майя Санду — основательница правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) — неоднократно за последние месяцы обвиняла Москву в якобы вмешательстве в предвыборный процесс. При этом предпринимаются все возможные меры, чтобы сократить количество оппозиционеров в парламенте.

Обвинения Санду активно подхватывают и западные СМИ. Так, Bloomberg заявляет, что Россия якобы «разработала план вмешательства в выборы и срыва усилий правительства по поддержанию курса страны на членство в ЕС».

Агентство Reuters и вовсе сообщает, что Кремль вмешивается во внутренний предвыборный процесс в Молдавии посредством православных священников.

«Представители Русской православной церкви берут молдавских священников на зарплату для проведения тайных антиевропейских кампаний», — говорится в материале.

Кроме того, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не допустило ни одного наблюдателя из России на выборы в Молдавию. В связи с этим президент России Владимир Путин обещал обсудить с МИД и парламентом целесообразность участия страны в деятельности БДИПЧ ОБСЕ.

В свою очередь в МИД РФ выразили надежду на то, что результаты предстоящих парламентских выборов объективно отразят истинную волю жителей республики.

«Внимательно следим за электоральной кампанией в Молдавии. Надеемся, что результаты предстоящего голосования будут объективно отражать истинную волю жителей страны. Выступаем за восстановление и развитие конструктивных отношений между нашими странами и народами», — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Кто избирается и почему это важно?

Правящая проевропейская партия ПДС надеется сохранить большинство в парламенте, но, вероятно, столкнется с серьезным сопротивлением со стороны оппозиции. Недавние опросы общественного мнения показали, что ПДС потеряет большинство в 101-местном парламенте, что вынудит ее составить коалицию с меньшими группами.

«Хотя президент избирается прямым голосованием, парламент обладает значительным влиянием, в том числе на состав кабинета министров. Парламент, контролируемый ПДС, будет способствовать продвижению Молдавии в ЕС. Коалиция или парламент с оппозиционным большинством, скорее всего, превратят эти усилия в затяжную политическую борьбу», — говорится в материале Reuters.

В парламент скорее всего войдут несколько партий, это точно будут правящая партия ПДС и «Патриотический блок», который власти считают пророссийским. Возможно, войдет блок «Альтернатива», который также обвиняют в связях с Кремлем, и «Наша партия», которой руководит Ренато Усатый. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил молдавский политолог Виталий Андриевский.

«Единственная интрига, которую все обсуждают, — сумеет ли правящая ПДС набрать больше 50% голосов и единолично остаться у власти, а если не наберет, то какие возможные коалиции возникнут и сумеет ли оппозиция объединиться против ПДС», — добавил эксперт.

Вбросы и скандалы

Не стоит сомневаться в том, что в попытке занять большинство мест в парламенте правящая партия организует вбросы бюллетеней. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

«Также стоит ожидать, что власти Молдавии продолжат обвинять Россию во вмешательстве в выборы, какими бы ни оказались результаты. Мы же, в свою очередь, уже сегодня готовы обвинять власти Молдавии в том, что они не только готовят фальсификации на выборах, но и провокации по этому поводу. Правительство Майи Санду — это правительство конфликта и конфронтации, и в этом ее поддерживают ее «добрые друзья» из Европейского союза», — заявил депутат.

По прогнозам Затулина, наибольшие фальсификации будут проводиться за счет голосования за рубежом.

«Сама Санду смогла переизбраться на второй срок исключительно благодаря голосам из Европы, потому что там люди естественно поддерживают курс правящей партии на европейскую интеграцию. Всего в Европе было открыто более 300 участков для голосования. При этом в России, где количество проживающих молдаван сопоставимо с количеством всех молдаван, проживающих в Европе, было открыто всего два участка для голосования. В Приднестровье открыто 12 участков. Конечно, власти Молдавии не заинтересованы в том, чтобы эти потенциальные сторонники оппозиции вообще голосовали», — пояснил депутат.

Он отметил, что сейчас на кону голосования стоит не только распределение мест в парламенте, но и будущее Молдавии как отдельного государства.

«Напоминаю, что Молдавией сейчас руководит президент с румынским паспортом. Она постепенно проводит политику, направленную на полное уничтожение молдавской идентичности и слияние страны с Румынией», — добавил Затулин.

С мнением депутата Затулина также согласна и главный научный сотрудник РГГУ, профессор РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова. В беседе с «Газетой.Ru» она подтвердила, что подтасовок голосов на предстоящих в Молдавии выборах можно ожидать со стопроцентной вероятностью.

«Подтасовки будут идти на нескольких направлениях. Это касается голосования по почте для ряда зарубежных стран и в целом голосования во всех европейских странах. Кроме того, власти делают все, чтобы не допустить к голосованию избирателей из Приднестровья. Были новости, что в день голосования будут ремонтировать большую часть мостов, по которым жители могут переехать на другой берег, чтобы проголосовать. Кроме того, важно, кто именно будет считать голоса и как за этим будут следить. Недавно в Молдавию не пустили двух наблюдателей из США, а российских наблюдателей и вовсе отстранили», — сказала Харитонова.

Она пояснила, что правящая партия вынуждена прибегать к подобного рода трюкам из-за своих низких рейтингов среди населения.

«Я уверена, что ПДС без подтасовок выиграть не удастся. Я даже не исключаю, что ряд политических партий могут быть под самые выборы сняты с предвыборной гонки. Все это говорит о том, что власти крайне не уверены в своих силах», — заключила политолог.

Будут ли протесты?

Многие эксперты не исключают, что после голосования в стране могут разгореться протесты. Не так давно бывший президент, председатель компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин предупредил о риске протестов в стране после парламентских выборов.

«Могут быть серьезные последствия, более масштабные, чем [лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь] Додон говорит, потому что людям больше терпеть некуда. От этой нищеты, от этой бедности, от этой безысходности, от этой безработицы, от этого отсутствия любой перспективы развития страны, территории, человека, семьи, <...> люди могут выйти на такие протесты, которые ни я, ни Додон не можем предположить», — сказал Воронин.

Молдавский политолог Виталий Андриевский отметил в комментарии для «Газеты.Ru», что экс-президент и один из лидеров оппозиции Игорь Додон уже призвал своих сторонников выйти на протест 29 сентября, то есть на следующий день после выборов, но не понятно, сколько людей в итоге на эти призывы откликнется.

«Это будет либо празднование победы оппозиции, или же протесты против победы ПДС, но в любом случае силовики прервут акции. Сейчас достаточно жестко власти себя ведут с демонстрантами. Если раньше позволяли открывать палаточные города чуть ли не на ступеньках парламента или протестовать прямо у дверей президентуры, то сейчас это все пресекается», — сказал эксперт.

В свою очередь депутат Госдумы России Константин Затулин считает, что вероятность протестов будет зависеть от масштабов фальсификаций на выборах.

«Мне кажется, что хворост, чтобы пожар запылал по всей Молдавии, подготовлен с обеих сторон. Недаром многие европейские союзники Молдавии говорили о своей готовности чуть ли не высаживать десанты, чтобы не допускать протестов», — заявил депутат.

Политолог Наталья Харитонова также не сомневается в том, что протесты после выборов будут, так как у правящей партии очень низкая поддержка среди населения и критика власти носит системный характер.

«Если правящая партия по результатам подсчета голосов сможет сформировать парламентское большинство, то избиратели, недовольные голосованием, выйдут на улицы. При этом население Молдавии с точки зрения менталитета не то чтобы гиперактивно в вопросах политики», — заключила Харитонова.