На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах

Тарлев: в случае победы на выборах оппозиция Молдавии наладит связи с Россией
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Восстановление культурно-исторических связей Молдавии с Россией входит в планы молдавской оппозиции в случае победы на парламентских выборах. Об этом РИА Новости сообщил экс-премьер Василий Тарлев.

Выборы пройдут 28 сентября 2025 года.

«Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей», — сказал он.

По словам Тарлева, Молдавии необходимо стать мостом между Востоком и Западом, налаживая связи с Россией.

Президент Молдавии Майя Санду уже обвинила российскую сторону в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

По ее словам, российская сторона якобы расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры. Помимо этого, она обвинила РФ «в использовании священников РПЦ для распространения пропаганды».

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Кишинев по случаю дня независимости подтвердили поддержку европейских устремлений Молдавии. Макрон отметил прогресс республики в проведении реформ правовой системы и государственного управления, необходимых для вступления в ЕС.

Ранее в Молдавии призвали вернуть государству единственный порт с выходом к морю.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами