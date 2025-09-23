Тарлев: в случае победы на выборах оппозиция Молдавии наладит связи с Россией

Восстановление культурно-исторических связей Молдавии с Россией входит в планы молдавской оппозиции в случае победы на парламентских выборах. Об этом РИА Новости сообщил экс-премьер Василий Тарлев.

Выборы пройдут 28 сентября 2025 года.

«Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей», — сказал он.

По словам Тарлева, Молдавии необходимо стать мостом между Востоком и Западом, налаживая связи с Россией.

Президент Молдавии Майя Санду уже обвинила российскую сторону в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

По ее словам, российская сторона якобы расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры. Помимо этого, она обвинила РФ «в использовании священников РПЦ для распространения пропаганды».

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Кишинев по случаю дня независимости подтвердили поддержку европейских устремлений Молдавии. Макрон отметил прогресс республики в проведении реформ правовой системы и государственного управления, необходимых для вступления в ЕС.

Ранее в Молдавии призвали вернуть государству единственный порт с выходом к морю.