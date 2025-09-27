Россия и Бразилия подписали план политических консультаций

Лавров и Виэйра подписали план консультаций РФ и Бразилии на 2026-2029 годы

Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы внешнеполитических ведомств подписали документ перед переговорами на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.

Стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов. Также Лавров обсудил с главой МИД Бразилии укрепление взаимодействия в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, БРИКС и «Большой двадцатке» (G20).

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.

На полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ также встретился с премьер-министром Судана Камалем Идрисом и министром иностранных дел Бурунди Эдуардом Бизиманой.

Ранее Лавров и глава МИД Венгрии обсудили ситуацию вокруг Украины.