Лавров встретился с главой МИД Бразилии

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии взаимодействие в ООН, БРИКС и G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой укрепление взаимодействия в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, БРИКС и «Большой двадцатке». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях. По международной повестке дня министры затронули пути укрепления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, в БРИКС, где Бразилия председательствует в текущем году, а также в Группе двадцати», — сказано в сообщении по итогам переговоров Лаврова и Виэйры на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.

На полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ также встретился с премьер-министром Судана Камалем Идрисом и министром иностранных дел Бурунди Эдуардом Бизиманой.

Ранее Лавров и глава МИД Венгрии обсудили ситуацию вокруг Украины.