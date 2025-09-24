На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров прибыл в Нью-Йорк

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 11 часов 40 минут.

Центральным событием визита, как ожидается, станет выступление главы российского дипломатического ведомства на общеполитической дискуссии. Оно запланировано на 27 сентября.

22 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона прорабатывает десятки встреч Сергея Лаврова в ходе Генассамблеи, в том числе с государственным секретарем США Марко Рубио.

Также представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что переговоры главы всемирной организации с министром иностранных дел России состоятся в Нью-Йорке в четверг, 25 сентября. Он уточнил, что разговор, вероятно, состоится поздно вечером.

Ранее Лавров дал характеристику Трампу.

