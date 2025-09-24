Лавров и глава МИД Венгрии обсудили ситуацию вокруг Украины

Лавров и Сийярто на встрече в США обменялись мнениями по ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели встречу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой обсудили украинский конфликт и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Обсужден широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях», — заявили в МИД РФ.

Там добавили, что стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины.

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министру в первый день на полях мероприятий ГА ООН предстоит около десяти встреч и переговоров.

