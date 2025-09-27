На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров встретился с главой МИД Бурунди

МИД: Лавров и глава МИД Бурунди Бизимана обсудили развитие сотрудничества
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Министры иностранных дел России и Бурунди Сергей Лавров и Эдуард Бизимана в ходе переговоров на полях 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН подтвердили совместный настрой на углубление политического диалога, а также развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бурундийских связей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что министры подтвердили стремление к углублению политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной, торгово-экономической и других сферах.

Сообщается, что во время встречи были затронуты вопросы международной и региональной повесток дня. Кроме того, главы МИД подтвердили готовность укреплять внешнеполитическую координацию между странами.

До этого Лавров провел переговоры с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, в ходе которых дипломаты обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. В МИД РФ уточнили, что состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами