Лавров встретился с главой МИД Бурунди

Министры иностранных дел России и Бурунди Сергей Лавров и Эдуард Бизимана в ходе переговоров на полях 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН подтвердили совместный настрой на углубление политического диалога, а также развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бурундийских связей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что министры подтвердили стремление к углублению политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной, торгово-экономической и других сферах.

Сообщается, что во время встречи были затронуты вопросы международной и региональной повесток дня. Кроме того, главы МИД подтвердили готовность укреплять внешнеполитическую координацию между странами.

До этого Лавров провел переговоры с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, в ходе которых дипломаты обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. В МИД РФ уточнили, что состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.