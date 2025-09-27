Лавров встретился с премьер-министром Судана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Судана Камалем Идрисом на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что встреча двух министров проходила в закрытом формате. Стороны обсудили дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-суданских отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.

«Первостепенное внимание было уделено ситуации в Судане в контексте продолжающегося с апреля 2023 года военно-политического кризиса. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и запуска процесса постконфликтного восстановления страны, продвижения к мирному общенациональному согласию», — говорится в сообщении.

Также на полях Генассамблеи ООН Лавров встретился с министром иностранных дел Бурунди Эдуардом Бизиманой. Министры подтвердили стремление к углублению политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной, торгово-экономической и других сферах.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.